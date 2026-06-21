Rescatadas tres personas que se desorientaron en Fonbermeja (Laviana)

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OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, han rescatado a tres personas que se desorientaron en Fonbermeja, Laviana, según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en la red social X.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 19:19 horas. Los alertantes indicaron que no sabían dónde estaban, se habían perdido, y estaban agotados.

A las 21:13 horas, los efectivos de rescate movilizados ya habían socorrido a los afectados dejándolos en Soto de Lorio e iniciando el retorno a base.