Rescatadas tres personas que se desorientaron mientras hacían una ruta de Pelúgano a Peña Mea

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA han rescatado a tres personas que se desorientaron mientras hacían una ruta de Pelúgano a Peña Mea, según informa el SEPA en su cuenta de la red X.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 15:52 horas. Los alertantes indicaron que habían perdido la senda y que además no tenían agua y comenzaban a notar síntomas de agotamiento.

De inmediato se movilizó a los rescatadores de bomberos que tras atender a los afectados, los dejó en el collado de Pelúgano e iniciaron el regreso a base.