Rescatado en helicóptero un cazador tras sufrir una caída en una zona inaccesible de Pelúgano, en Aller

Rescate de un cazador lesionado en Aller. - SEPA
OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a un cazador que sufrió una caída y se lesionó un tobillo en la zona de Pelúgano, en Aller. El afectado ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Según ha informado el SEPA en nota de prensa, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.33 horas. En la llamada se explicó que el afectado había sufrido una caída y no había acceso rodado.
De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, se atendió al afectado y se procedió a su evacuación al HUCA.