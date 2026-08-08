Rescatado ileso un senderista que quedó enriscado cerca de la Cueva del Tinganón, en Ribadesella

Archivo - Helicóptero de rescate del SEPA - SEPA - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha rescatado ileso a un senderista que quedó enriscado a 20 metros de la Cueva del Tinganón, en Ribadesella.

A bordo del helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias, los bomberos accedieron al lugar y extrajeron al afectado. El 112 recibió el aviso a las 11.57 horas de este sábado. En la llamada, el propio afectado explicó que no podía ni avanzar ni retroceder desde el punto en el que se hallaba.

Una vez que los bomberos llegaron al lugar donde se encontraba el hombre, el equipo de rescate lo extrajo de la zona y lo dejó en la parroquia de Llovio.