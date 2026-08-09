Rescatado en Picos de Europa un gijonés de 62 años tras despeñarse 10 metros cerca del Pico Cortés

Rescate del hombre en Camaleño - 112 CANTABRIA
SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 62 años y vecino de Gijón ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída cuando descendía por una canal en las proximidades del Pico Cortés, en el municipio de Camaleño, a 2.250 metros de altitud. Se precipitó 10 metros y el golpe le ha causado un politraumatismo.
El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a la zona al helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria cuyo rescatador pudo localizar al afecto y ambos fueron izados a la aeronave, donde el último recibió una primera asistencia médica.
Posteriormente, se le ha realizado una segunda asistencia sanitaria en la helisuperficie de Tama con el apoyo de otros dos rescatadores.
Una vez estabilizado, el helicóptero ha aterrizado en el aeropuerto Seve Ballesteros, donde el herido ha sido transferido a una ambulancia de soporte vital avanzado para su traslado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
La Guardia Civil fue avisada del accidente, y se movilizó también al 112 de Asturias y el 061.