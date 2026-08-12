Rescatado en Tapia de Casariego un bebé que se había quedado en el interior de un coche con las llaves dentro

Rescate del bebé - SEPA

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos del Principado de Asturias han rescatado ileso este miércoles al interior de un vehículo a un bebé de 18 meses que había quedado encerrado accidentalmente con las llaves en el interior del automóvil, en el municipio de Tapia de Casariego (Asturias).

Los hechos se han desencadenado tras recibir la sala del Servicio de Emergencias 112 el aviso por parte de los padres del menor a las 11.46 horas.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron los bomberos, quienes liberaron al pequeño tras romber una de las ventanas posteriores del vehículo, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias consultada por Europa Press. El bebé fue rescatado a las 12.08 horas.