Rescatados ilesos dos senderistas de 27 y 28 años que se desorientaron en una ruta en Cabrales

Efectivos de bomberos en el momento del rescate. - SEPA

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Cangas de Onís, y un bombero-rescatador del Grupo de Rescate han localizado en perfecto estado a dos senderistas de 27 y 28 años que se habían desorientado cuando realizaban una ruta de montaña entre Arenas y Camarmeña, en el concejo de Cabrales.

Los dos hombres se encontraban enriscados en la zona del pico de Cabeza Redonda, según las coordenadas que facilitaron. Tras ser localizados, fueron acompañados hasta Poncebos y trasladados posteriormente al aparcamiento de Arenas de Cabrales, donde habían dejado su vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.22 horas, a través de una llamada de los propios afectados, que indicaron que estaban desorientados y en una zona en la que no podían continuar caminando.

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que en ese momento se encontraba en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde había trasladado a un varón herido en el accidente ferroviario registrado en San Martín del Rey Aurelio.

Ante la proximidad del ocaso, el equipo salió directamente desde el centro hospitalario para intentar dejar a un efectivo lo más cerca posible de los senderistas. Paralelamente, se movilizó a dos bomberos del parque de Cangas de Onís.

La aeronave regresó a su base en La Morgal, mientras que un bombero-rescatador permaneció en la zona y llegó hasta los afectados con ayuda de las coordenadas facilitadas. Los tres descendieron hasta el aparcamiento de Ovar, en Poncebos, donde esperaban los bomberos desplazados desde Cangas de Onís, que trasladaron a los senderistas hasta Arenas de Cabrales.