Rescatados ilesos dos tripulantes tras embarrancar un pesquero en la isla Erbosa, cerca de Cabo Peñas

Imagen del pesquero 'Novo Mar I'. - SALVAMENTO MARÍTIMO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado ilesos a los dos tripulantes del pesquero 'Novo Mar I', que quedó embarrancado en la isla Erbosa, en las proximidades de Cabo Peñas, tras sufrir una vía de agua durante la pasada noche.

Según ha informado el organismo a través de la red social X, la embarcación lanzó un aviso de socorro ('Mayday') y activó su radiobaliza, lo que permitió movilizar desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Gijón a la salvamar 'Rigel' y al helicóptero 'Helimer 207'.

El helicóptero procedió al rescate de los dos tripulantes, que fueron trasladados al puerto de El Musel en buen estado. Asimismo, durante la mañana de este viernes, el 'Helimer 207' permanece sobrevolando la zona para evaluar el estado en el que se encuentra el pesquero.