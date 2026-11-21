Rescate de montaña en Caso. - SEPA

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a una senderista que no podía seguir con la ruta de montaña que había iniciado en el concejo de Caso por molestias en un tobillo.

Según ha indicado el 112 de Asturias en un mensaje en la red social X, la mujer afirmó que no podía finalizar la ruta por "cansancio". El servicio de emergencias recibió el aviso a las 13.37 horas de este sábado. La mujer salió de Orlé e iba a la Peña Conforcaos.

Una vez en la zona el helicóptero, el rescatador la atendió y la extrajo del lugar con una operación de grúa de 35 metros. A continuación la dejaron en su vehículo en Orlé. Los bomberos regresaron a la base a las 15.13 horas.