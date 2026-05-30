Rescate en helicóptero en Illas: evacuan a una senderista herida tras sufrir un accidente en la ruta del Gorfolí

Un helicóptero del SEPA llegando al Hospital San Agustín de Avilés con una mujer herida
Un helicóptero del SEPA llegando al Hospital San Agustín de Avilés con una mujer herida - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 19:11
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OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a una mujer que resultó herida mientras hacía una ruta de senderismo en Illas.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, la mujer presentaba una posible fractura de un pie y fue trasladada desde el lugar del incidente, en una ruta entre el Pico Friera y el Gorfolí en Illas, hasta el Hospital San Agustín de Avilés.

El 112 de Asturias recibió el aviso a las 16.41 horas de este sábado. Tras ser atendida en el lugar, la mujer fue evacuada en el helicóptero del SEPA hasta el centro hospitalario.

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