Rescate en helicóptero en Illas: evacuan a una senderista herida tras sufrir un accidente en la ruta del Gorfolí

Un helicóptero del SEPA llegando al Hospital San Agustín de Avilés con una mujer herida - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a una mujer que resultó herida mientras hacía una ruta de senderismo en Illas.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, la mujer presentaba una posible fractura de un pie y fue trasladada desde el lugar del incidente, en una ruta entre el Pico Friera y el Gorfolí en Illas, hasta el Hospital San Agustín de Avilés.

El 112 de Asturias recibió el aviso a las 16.41 horas de este sábado. Tras ser atendida en el lugar, la mujer fue evacuada en el helicóptero del SEPA hasta el centro hospitalario.