Las reservas en campings de Asturias se disparan un 327% por el eclipse solar total de agosto de 2026

Archivo - Camping en La Franca (Ribadedeva). Alojamientos extrahoteleros. Tienda de campaña, autocaravanas, caravanas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las reservas en campings y alojamientos al aire libre de Asturias se han incrementado un 327% respecto al mismo periodo del año pasado ante el interés que está despertando el eclipse solar total previsto para agosto de 2026, según datos difundidos por la plataforma Pitchup.

Según la plataforma, Asturias encabeza el crecimiento de las reservas entre las comunidades situadas en la franja desde la que podrá observarse el eclipse en su totalidad. Le siguen Castilla y León, con un incremento del 300%, y la Comunidad Valenciana, con una subida del 277%.

L las reservas para el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de agosto han aumentado un 173% en toda España en comparación con las registradas en las mismas fechas del año anterior. Además, los viajeros están reservando con una antelación media de 123 días. El 75,4% de las reservas para esas fechas corresponde a turistas internacionales atraídos por la posibilidad de contemplar el eclipse desde distintos puntos del país.

Pitchup señala que el eclipse solar total se perfila como uno de los principales atractivos turísticos del verano de 2026, con un notable impacto en destinos con buenas condiciones para su observación, entre ellos Asturias.