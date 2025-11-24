Los responsables de TyC Narcea expresan su "profundo luto" y "frustración" tras el accidente minero en Vega de Rengos

Funeral por el minero Óscar Díaz Rodríguez, fallecido en la mina de Vega de Rengos - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa TyC Narcea ha expresado su "profundo luto" y "frustración" tras el accidente minero ocurrido en Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, en el que fallecieron dos trabajadores.

"Esta semana está envuelta en un profundo luto. Desde el primer momento, la empresa ha puesto todos sus medios técnicos y humanos a disposición de las administraciones, porque entendemos que, ante una tragedia de esta magnitud, lo esencial es colaborar sin reservas", ha asegurado la compañía.

La propiedad se ha mostrado "profundamente conmocionada y, a la vez, frustrada". "Sabemos que trabajamos bajo los más estrictos niveles de seguridad, sometidos a controles constantes y rodeados de equipos formados por profesionales con una enorme experiencia en el ámbito minero, tanto de la empresa como de la propia Administración, incluso el día anterior al accidente la instalación había sido revisada por los facultativos de la autoridad minera. Y, aun así, un giro cruel del destino, creemos que un fenómeno natural imposible de anticipar, ha desencadenado lo que jamás debería haber ocurrido. Ese pensamiento pesa enormemente, y no existe consuelo para nadie", han lamentado.

Ahora, la empresa ha asegurado que lo más importante es permitir que la Administración realice su labor "con serenidad, rigor y respeto". "Cuando concluya su trabajo, seguiremos con total responsabilidad cada una de las indicaciones que determinen las autoridades competentes", han insistido.