El restaurante gijonés Palace, entre los diez mejores establecimientos sin gluten de España

Archivo - El Palace, en Gijón, vuelve a colarse entre los 10 mejores restaurantes sin gluten de España - KIKELLAMAS.COM - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El restaurante El Palace, situado en Gijón, se mantiene un año más entre los diez mejores restaurantes sin gluten de España, según el Ranking Celicidad, elaborado a partir de las valoraciones de más de 51.000 usuarios de esta plataforma especializada.

Según ha informado el establecimiento en una nota de prensa, el restaurante asciende dos posiciones respecto a la clasificación del pasado año y consolida su apuesta por una oferta gastronómica elaborada íntegramente sin gluten. Además, cuenta con la certificación de "Restaurante Gluten Free" otorgada por la Asociación de Celíacos del Principado de Asturias (ACEPA).

El Palace destaca que toda su carta está libre de gluten, sin necesidad de adaptaciones para las personas celíacas, y atribuye este reconocimiento a su compromiso con una cocina segura y de calidad.