Restricciones desde este lunes en el Corredor del Nalón por obras de conservación en el puente atirantado de Sama

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ejecutará obras de conservación en el puente atirantado de la AS-117 en el corredor del Nalón, a la altura del distrito langreano de Sama. Las restricciones de circulación en el puente entrarán en vigor a partir de las 0:00 horas del próximo lunes, día 1 de junio, y se mantendrán hasta que finalicen los trabajos.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, las labores se realizan a raíz de unas inspecciones en la infraestructura, que han determinado la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento, cuyo desarrollo obligará a reducir el peso y las vibraciones que soporta la estructura.

En concreto, se prohibirá el paso de vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, para los que se habilitarán recorridos alternativos e itinerarios recomendados, y se reducirá la velocidad de los vehículos ligeros a su paso por la infraestructura para minimizar las vibraciones.

Las limitaciones para vehículos pesados no afectarán a las líneas de transporte regular de viajeros que el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) opera en el valle del Nalón ni a los servicios de emergencia.

Entre los itinerarios alternativos para que los vehículos pesados eviten el paso por el distrito de Sama se recomiendan los desplazamientos desde las carreteras la A-8, A-64, AS-I (Oviedo, Gijóno Siero) con San Martin del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio o Caso, a través de la 'Y' de Bimenes (AS-119), que conecta El Entrego con estas vías de alta capacidad.

LABORES COMPLEMENTARIAS

Posteriormente, se ejecutarán labores complementarias sobre el puente, como el fresado de la capa de rodadura, para reducir la carga que soporta la estructura mientas se ejecutan los trabajos para el relleno de fisuras y el refuerzo metálico que garanticen la correcta resistencia del pilón de hormigón.

Movilidad está realizando una inspección técnica de la infraestructura que incluye el uso de un robot que recorre los elementos atirantados para recabar información precisa sobre su estado. Junto con estos trabajos, se han llevado a cabo estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Estas labores han permitido definir con exactitud los trabajos que se deben ejecutar y las medidas oportunas de seguridad.

Estas actuaciones son complementarias a las labores realizadas dentro del programa de conservación y mantenimiento de carreteras que el Principado desarrolla en toda la red y que incluye la revisión de las estructuras viarias.