Un retén de bomberos y operarios forestales vigilarán esta noche el incendio ya controlado de Grado

Varias personas observan las columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos realizados a lo largo de la jornada de hoy han permitido dar por controlado, a las 19.39 horas de este lunes, el incendio forestal registrado en el concejo de Grado. Así lo ha comunicado el jefe de la zona centro-oeste como director técnico de extinción al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.

Según informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), un retén formado por una empresa forestal y efectivos de Bomberos con base en el parque de Grado realizarán tareas de vigilancia y enfriamiento, según la necesidad, a lo largo de toda la noche.

Durante todo el día, dos helicópteros multifunción del organismo autónomo han estado realizando descargas en todo el perímetro afectado y, de forma especial, sobre aquellas zonas calientes que han sido geolocalizadas previamente por la Unidad de Drones del SEPA. Por tierra, se han mantenido en las tareas de enfriamiento y control del perímetro dos empresas forestales y bomberos con base en el parque del citado concejo.