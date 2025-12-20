Reto Demográfico lanza el podcast 'Nuevo destino: Asturias'

Podcast 'Nuevo destino; Asturias' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno asturiano ha impulsado el podcast 'Nuevo destino: Asturias' que, a lo largo de cinco capítulos, recorre distintos puntos de la comunidad para acercar la realidad de personas que han elegido vivir, volver o desarrollar su proyecto vital y profesional en el Principado.

El podcast se ha grabado en Villaviciosa, Siero, El Franco y Sobrescobio, y concluye hoy en Porrúa, en el concejo de Llanes. A través de estos encuentros, se ha puesto el foco en historias protagonizadas por personas de distintas edades, procedencias y trayectorias, que comparten una decisión común: apostar por Asturias como lugar para construir su futuro.

Durante los capítulos, de unos cincuenta minutos de duración, el proyecto recoge testimonios de personas retornadas, de quienes llegaron desde otros puntos de España o del extranjero, así como de familias jóvenes, profesionales cualificados y emprendedores que desarrollan su actividad desde el medio rural o semiurbano.

La iniciativa ha culminado este sábado con un último capítulo, en el que ha participado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha considerado este podcast como una herramienta más puesta en marcha por el Gobierno de Asturias para abordar el reto demográfico como una prioridad estratégica y hacerlo desde una política integral de bienestar, cohesión territorial y servicios públicos.

Llamedo ha recordado que el Gobierno de Asturias lleva tres años consecutivos de crecimiento poblacional, con un saldo migratorio positivo histórico de más de 14.000 personas, mayoritariamente jóvenes y en edad activa. "Asturias es una tierra de oportunidades y se demuestra con hechos: crece en población, atrae talento y se consolida como una de las comunidades con mayor calidad de vida, seguridad y servicios públicos garantizados". Y ha añadido: "Más de mil personas deciden venir a Asturias cada mes".

También ha valorado el formato elegido, ya que "permite contar las virtudes de Asturias en primera persona a quienes, por diversos motivos, la han elegido para desarrollar sus proyectos de vida". Los cinco capítulos podrán verse también en YouTube.