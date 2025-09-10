Retomada la licitación del Plan Llave para la construcción de 500 viviendas protegidas en el actual mandato

Archivo - El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

La Junta aprueba los pliegos para la licitación del primer lote, que consta de 120 viviendas

El Ayuntamiento de Gijón ha retomado este miércoles la licitación del 'Plan Llave', iniciativa municipal que permitirá construir 500 viviendas protegidas en el actual mandato.

En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado en este día, en sesión extraordinaria, los pliegos para licitar el primer lote, el cual consta de 120 viviendas, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Estos documentos, que contempla las posibles actualizaciones del módulo de vivienda protegida, regirán la licitación, por concurso abierto, para la permuta de seis parcelas municipales por vivienda futura, sometiendo las edificaciones resultantes a un régimen de vivienda de protección, en concreto, Vivienda Protegida Concertada (VPC). Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 45 días para presentar ofertas.

"El 'Plan Llave' es la mejor medida y la más efectiva que un Ayuntamiento puede llevar a cabo para que en su territorio se construya una bolsa de vivienda protegida. Con esta iniciativa pionera, Gijón vuelve a liderar la respuesta a los problemas de la ciudadanía", ha resaltado el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.