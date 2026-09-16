Los retos de la democracia, la cultura y el acceso a la vivienda centran el Foro de Profesionales de Juventud

Cartel de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes (KBÑS) y el Foro de Profesionales de Juventud, de Gijón, - KBÑS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes (KBÑS) profundizarán en los derechos de la juventud a través del Foro de Profesionales de Juventud, que reunirá del 9 al 12 del próximo mes de octubre a profesionales vinculados al trabajo con jóvenes para reflexionar y debatir sobre participación democrática, cultura, vivienda y derechos sociales.

La programación del Foro comenzará, las 18.30 horas del 9 de octubre, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio, con la conferencia inaugural de la 44ª edición de los Encuentro de Cabueñes 'Después del futuro. Tecnología catastrófica, guerra cultural y crisis democrática', a cargo de César Rendueles, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y autor, entre otros títulos, de Sociofobia, Capitalismo canalla, Comuntopía o Redes 2 vacías.

El programa continuará al día siguiente, a las 9.30 horas, con 'Cultura y participación ciudadana para celebrar (y construir) democracia', una conferencia de Carmina Gustrán Loscos, comisionada de España en Libertad 50 años.

La sesión abordará el papel de la cultura y de la participación ciudadana como herramientas para construir y fortalecer la democracia.

Asimismo, la vivienda será protagonista en la jornada del domingo 11 de octubre, con la conferencia, a las 9.30 horas, de Javier Burón, titulada 'Vivienda social y asequible. Herramientas técnicas. Atonía social. Ruido político'.

Abogado y gerente de Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), Burón es autor de 'El problema de la vivienda. Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España'.

Junto a las conferencias, el Foro contará con tres talleres simultáneos que permitirán abordar desde una perspectiva práctica algunos de los principales ejes de KBUÑS 2026.

'Inocular cultura: multiplicar en derechos', impartido por la Asociación Garaje, pondrá el foco en la cultura y el arte como herramientas de intervención y transformación social.

La entidad trabaja con jóvenes desde el arte en general y la música en particular, utilizando la educación no formal y prestando especial atención a situaciones de exclusión social.

El segundo taller, titulado '¿Tiene solución el problema de la vivienda en España?', estará dirigido por Alejandro Inurrieta, doctor y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler y autor de Vivienda, la revolución más urgente.

Por su parte, Antonio Moreno Mejías, educomunicador para la participación, mediador cultural y animador sociocultural especializado en desarrollo asociativo y participación social, impartirá 'ParticiPasión Juvenil en tiempos revueltos', centrado en los retos actuales de la participación juvenil.

La programación de esta 44ª edición incorpora, además, 'El día que salí de casa', un espectáculo de la Asociación Garaje, que podrá verse el domingo 11 de octubre, a las 20.30 horas, en la Antigua Escuela de Comercio. La entidad madrileña regresa así a los encuentros, donde tuvo una gran acogida entre los participantes.

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha destacado, con respecto a esta edición de los Encuentros, que "de nuevo planteamos una reflexión transversal sobre los temas que preocupan a la juventud y sus derechos, y lo hacemos a través de talleres, foros, diálogos y conferencias, intentado extraer conclusiones que nos permitan avanzar, dar pasos adelante".

"Seguimos trabajando en el plan integral de Juventud de la ciudad y también esta edición de los Encuentros de Cabueñes nos servirán para mejorarlo, para conocer los retos comunes y las posibles soluciones a cuestiones que también atañen a los jóvenes de otras ciudades de nuestro país", ha resaltado.

El edil ha animado a la participación "para que así consigamos un diagnóstico profundo y una extensa batería de conclusiones", ha señalado González-Palacios.