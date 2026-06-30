Reunión clave: Sareb, Zapico y vecinos del edificio Río Piloña (Gijón) buscan solución

Edificio propiedad de la Sareb, situado en el número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, mantendrá este próximo miércoles, en Madrid, una reunión con responsables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en la que estará acompañado por una representación de los vecinos del inmueble situado en el número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón.

Según una nota del Gobierno asturiano, este encuentro responde a la solicitud de reunión trasladada a principios de mes por el titular de Vivienda a la entidad, con el objetivo de abordar la situación de las familias residentes en el edificio.

Zapico ha destacado que la finalidad de la cita es "lograr una solución a un problema que lleva enquistado demasiado tiempo". Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias de acompañar a los vecinos afectados en la búsqueda de una salida que ofrezca "seguridad y certezas".

En este sentido, ha avanzado que trasladarán a Sareb la necesidad de clarificar las previsiones de la entidad respecto al futuro del inmueble y de los contratos de arrendamiento.