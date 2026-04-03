Ribadesella celebra este viernes la XXXIV edición de las carreras de caballos en la playa de Santa Marina - RIBADESELLA

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV edición de las carreras de caballos de Ribadesella se celebra este viernes y sábado, 3 y 4 de abril, en la playa de Santa Marina, en un evento declarado Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. La jornada comienza a las 11.30 horas.

Este viernes se celebran varias pruebas, entre ellas carreras de caballos de pura raza árabe, cruzados pura sangre inglés y pura sangre inglés. El evento continua el sábado, 4 de abril, con el espectáculo ecuestre 'La Magia del Caballo', previsto a partir de las 12.30 horas.

Las carreras de caballos de Ribadesella son la única prueba ecuestre del norte de España que se celebra en un arenal y se desarrollan coincidiendo con la Semana Santa.

Durante estos días, la playa de Santa Marina se transforma en un hipódromo natural, donde aficionados y turistas pueden seguir las pruebas y acercarse al mundo de las carreras de caballos. El entorno combina edificaciones de arquitectura indiana, la capilla de la Virgen de Guía y los acantilados de la Punta'l Pozu, con sus huellas de dinosaurio, ofreciendo un marco paisajístico singular.