Ribadesella celebra este viernes la XXXIV edición de las carreras de caballos en la playa de Santa Marina

Ribadesella celebra este viernes la XXXIV edición de las carreras de caballos en la playa de Santa Marina
Ribadesella celebra este viernes la XXXIV edición de las carreras de caballos en la playa de Santa Marina - RIBADESELLA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 abril 2026 8:59
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   OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La XXXIV edición de las carreras de caballos de Ribadesella se celebra este viernes y sábado, 3 y 4 de abril, en la playa de Santa Marina, en un evento declarado Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. La jornada comienza a las 11.30 horas.

   Este viernes se celebran varias pruebas, entre ellas carreras de caballos de pura raza árabe, cruzados pura sangre inglés y pura sangre inglés. El evento continua el sábado, 4 de abril, con el espectáculo ecuestre 'La Magia del Caballo', previsto a partir de las 12.30 horas.

   Las carreras de caballos de Ribadesella son la única prueba ecuestre del norte de España que se celebra en un arenal y se desarrollan coincidiendo con la Semana Santa.

   Durante estos días, la playa de Santa Marina se transforma en un hipódromo natural, donde aficionados y turistas pueden seguir las pruebas y acercarse al mundo de las carreras de caballos. El entorno combina edificaciones de arquitectura indiana, la capilla de la Virgen de Guía y los acantilados de la Punta'l Pozu, con sus huellas de dinosaurio, ofreciendo un marco paisajístico singular.

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