Ribera Covadonga presenta en Gijón junto al Sporting una campaña sobre bienestar emocional de atletas

Deporte y salud mental a debate en FIDMA con el Hospital Ribera Covadonga y el Real Sporting de Gijón - HOSPITAL RIBERA COVADONGA

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ribera Covadonga, en colaboración con el Real Sporting de Gijón, celebró este jueves en el Palacio de Congresos, en el marco de la FIDMA, la I Jornada 'Deporte y Salud: Competir con la cabeza', centrada en la salud mental de los deportistas y en cómo el rendimiento deportivo va más allá del estado físico.

Según ha informado el propio centro este viernes en una nota de prensa, durante el acto se presentó la campaña del Grupo Ribera Sentir la camiseta, realizada con la agencia Maart, que recoge testimonios de 13 deportistas de élite sobre cómo han afrontado momentos de presión, lesiones y retos emocionales.

Cada uno de ellos eligió una frase personal impresa en el reverso de su camiseta oficial como metáfora de lo que llevan dentro. "La presión de la competición, la frustración por no cumplir expectativas o la recuperación de lesiones puede afectar profundamente a la salud mental. Queremos abrir espacios para visibilizar y normalizar estas conversaciones", ha señalado la directora de Comunicación del grupo Ribera Salud, Angélica Alarcón.

La jornada contó con la presencia de representantes institucionales y deportivos de diferentes concejos asturianos y entidades como la Federación de Rugby del Principado, Telecable Hockey Club, Fundación Unicaja y Real Grupo de Cultura Covadonga.