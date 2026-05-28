El riesgo alto de incendio forestal afectará este viernes a 28 municipios asturianos - INDUROT

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Riesgo de Incendio Forestal situará este viernes en riesgo alto a 28 concejos asturianos, según el índice elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Otros 38 municipios se situarán en nivel moderado, mientras que el resto presentará un riesgo bajo.

Los municipios con riesgo alto son Allande, Avilés, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Corvera, Cudillero, Degaña, Gijón, Gozón, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Llanera, Llanes, Muros de Nalón, Peñamellera Baja, Pesoz, Pravia, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, Soto del Barco y Villayón.

Por su parte, Belmonte de Miranda, Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, Taramundi, Tineo, Vegadeo y Villanueva de Oscos estarán en riesgo bajo, mientras que el resto de concejos permanecerán en nivel moderado.

La información ha sido elaborada a partir de las previsiones meteorológicas y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales en Asturias.