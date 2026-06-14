El riesgo alto de incendios afecta este lunes a 46 municipios asturianos

Indice de riesgo de incendios forestales para este lunes. - INDUROT

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales se mantendrá este lunes en nivel alto en la mayor parte de Asturias, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Entre los concejos con riesgo alto figuran 46: Allande, Aller, Avilés, Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, Gijón, Gozón, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Pesoz, Pravia, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Soto del Barco, Villaviciosa y Villayón.

Por su parte, el nivel moderado afectará al resto de municipios de la comunidad autónoma. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

La actualización llega después de varios días marcados por las altas temperaturas y por la actividad del incendio forestal declarado en las zonas de Peñaflor y Anzo, en el concejo de Grado.