El riesgo de incendios continuará en nivel muy alto en toda Asturias este martes tras estabilizarse el fuego de Grado

El riesgo de incendios continuará en nivel muy alto en toda Asturias este martes tras estabilizarse el fuego de Grado
El riesgo de incendios continuará en nivel muy alto en toda Asturias este martes tras estabilizarse el fuego de Grado - INFOMA
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 15 junio 2026 11:42
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   OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Todos los municipios de Asturias permanecerán este martes en nivel muy alto de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Desde este sábado, la región se encuentra en fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

   La actualización llega después de varios días marcados por las altas temperaturas y por la actividad del incendio forestal declarado en las zonas de Peñaflor y Anzo, en el concejo de Grado, que obligó a movilizar medios de extinción y que quedó estabilizado la tarde del domingo.

   La situación 1 del Infopa se corresponde con emergencias que, por su evolución, pueden afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal y que pueden ser controladas con los medios previstos en el plan autonómico o que requieren la incorporación de recursos extraordinarios.

   Por otra parte, la información del índice de riesgo de incendios forestales es elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

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