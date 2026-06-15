El riesgo de incendios continuará en nivel muy alto en toda Asturias este martes tras estabilizarse el fuego de Grado - INFOMA

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los municipios de Asturias permanecerán este martes en nivel muy alto de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Desde este sábado, la región se encuentra en fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

La actualización llega después de varios días marcados por las altas temperaturas y por la actividad del incendio forestal declarado en las zonas de Peñaflor y Anzo, en el concejo de Grado, que obligó a movilizar medios de extinción y que quedó estabilizado la tarde del domingo.

La situación 1 del Infopa se corresponde con emergencias que, por su evolución, pueden afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal y que pueden ser controladas con los medios previstos en el plan autonómico o que requieren la incorporación de recursos extraordinarios.

Por otra parte, la información del índice de riesgo de incendios forestales es elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.