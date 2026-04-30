Riesgo de incendios forestales en Asturias: 25 concejos en nivel alto este sábado - INDUROT

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 concejos asturianos presentarán este sábado riesgo alto de incendios forestales, mientras que 10 se situarán en riesgo moderado y 42 en riesgo bajo, según según la información facilitada por el Principado, elaborada a partir de las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, el nivel alto se dará en Avilés, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Castrillón, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Valdés, Llanera, Muros de Nalón, Navia, Pravia, Salas, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés y Villaviciosa.

El riesgo moderado se registrará en Cangas del Narcea, Castropol, Degaña, Ibias, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos. Por su parte, el nivel bajo (índice 1) afectará al resto de la provincia.