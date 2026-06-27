El riesgo de incendios forestales baja este domingo en toda Asturias

El riesgo de incendio forestal desciende este domingo en Asturias
El riesgo de incendio forestal desciende este domingo en Asturias - INDUROT
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 27 junio 2026 12:19
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   OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El riesgo de incendio forestal desciende este domingo en Asturias y se situará en nivel bajo en 72 de los 78 concejos, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   Únicamente seis municipios presentarán un riesgo moderado: Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. No se prevén concejos con riesgo alto, muy alto o extremo.

   La información del índice de riesgo de incendios forestales es elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

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