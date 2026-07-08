El riesgo de incendios forestales se mantiene alto en toda Asturias y muy alto en seis concejos del occidente

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios forestales se mantiene este jueves entre los niveles alto y muy alto en Asturias, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, el nivel de riesgo muy alto afecta, de nuevo, a los concejos de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto de municipios asturianos el índice previsto será alto.

El Principado recuerda que, con estos niveles de riesgo, permanecen vigentes las restricciones para prevenir incendios forestales, entre ellas la prohibición de encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como limitaciones al uso de maquinaria que pueda generar chispas o llamas y al acceso por determinadas pistas forestales. Además, las quemas autorizadas deberán ajustarse a las condiciones establecidas en cada permiso.

El índice diario de riesgo de incendios forestales establece cinco niveles desde bajo (1), hasta extremo (5). Para este jueves no se prevén concejos en los niveles bajo, moderado o extremo.

Esta información corresponde al Principado de Asturias y está calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas de este miércoles y a los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.