El riesgo de incendios forestales sitúa a 29 concejos en nivel alto este jueves - INDUROT

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este jueves a 29 concejos en nivel alto y 37 en nivel moderado, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, los minicipios en nivel alto de incendios forestales son Avilés, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Corvera de Asturias, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Llanera, Muros de Nalón, Navia, Noreña, Pravia, Salas, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Valdés y Villayón.

En nivel moderado se encuentran 37 concejos, que abarcan principalmente el área central y oriental, además de varios municipios del occidente interior, entre ellos Aller, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Caravia, Castropol, Grado, Langreo, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Peñamellera Baja, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Yernes y Tameza, San Martín del Rey Aurelio.

Por último, el nivel bajo se limita a once concejos del oriente y zonas de montaña, entre ellos Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Piloña, Parres, Ponga, Amieva, Caso, Laviana, Sobrescobio y Peñamellera Alta.

El índice establece cinco niveles de riesgo, desde el 1 (bajo) hasta el 5 (extremo). La información es calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.