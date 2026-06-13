Rodiles estrena una pasarela a la orilla para personas con discapacidad y recupera el bus lanzadera el 1 de julio

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OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa activará el próximo 1 de julio el servicio de autobús lanzadera a la playa de Rodiles dentro de las actuaciones previstas para la temporada estival, que incluyen además mejoras en accesibilidad, mantenimiento de los arenales y refuerzo de los servicios a los usuarios.

Según ha informado el Consistorio, una de las principales novedades de este verano será la instalación, por primera vez, de una pasarela que permitirá a las personas con discapacidad acceder hasta la orilla de la playa.

El Ayuntamiento está llevando a cabo labores de mantenimiento en el entorno de Rodiles y del resto de playas del concejo, consistentes en el desbroce de más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, trabajos que han sido autorizados por la Demarcación de Costas. Asimismo, desde este año el contrato de limpieza de arenales incluye también las áreas recreativas de El Puntal y Rodiles con el objetivo de optimizar los recursos municipales.

La limpieza de la arena comenzará una semana antes del inicio de la temporada de playas para garantizar el adecuado estado de los arenales. Entre las actuaciones realizadas figura también el desbroce de los terrenos del denominado Parque Playa de La Ñora, recientemente cedidos al Ayuntamiento.

Además, continúan las tareas de reparación de las pasarelas de madera, especialmente en Rodiles, donde el Consistorio ha destinado más de 10.000 euros en materiales. También está prevista la adecuación de los accesos a Playa España y Merón para facilitar el tránsito de los usuarios.

En materia de servicios, el Ayuntamiento ha realizado trabajos de mantenimiento en la torre de salvamento y prevé alquilar casetas de salvamento y vestuarios para las playas de España, El Puntal, Merón y Rodiles. También instalará desde el 1 de julio dos aseos químicos en Playa España y uno en Merón, con una inversión de 3.000 euros, a la que se suman otros 15.000 euros destinados a la mejora de los aseos de Rodiles.

Por otra parte, el gobierno local ha reiterado sus peticiones a la Demarcación de Costas y al Principado para acometer actuaciones en infraestructuras de su competencia. Entre ellas figura la renovación de las pasarelas de madera de Rodiles y la mejora de la senda entre Rodiles y Misiegu mediante la construcción de una escollera que evite la erosión y el deterioro de las instalaciones.

En cuanto al dispositivo de vigilancia, las playas de Rodiles, España y La Ñora contarán con servicio diario de socorrismo entre el 20 de junio y el 20 de septiembre. En Merón el servicio se prestará del 1 de julio al 31 de agosto, mientras que en Tazones funcionará los fines de semana durante julio y agosto.

El operativo estará integrado por 28 socorristas, tres lancheros y un coordinador, con horario de 11.30 a 19.30 horas, dentro del convenio del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (SAPLA). El Ayuntamiento ha indicado además que permanece abierto el proceso para crear una bolsa de personal destinada a cubrir posibles bajas o renuncias.