Rodrigo Cuevas recogerá este jueves el premio 'La Barraca' a las Artes Escénicas de la UIMP

El CASYC acogerá el espectáculo de música y danza 'Fordlandia' de Lucía Lacarra y Matthew Golding

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor Rodrigo Cuevas recogerá el próximo jueves, 3 de julio, el premio 'La Barraca' a las Artes Escénicas que otorga la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena dentro del marco del ciclo de conferencias 'En contexto', con entrada libre hasta completar aforo.

Cuevas (Oviedo, 1985) cuenta con una formación musical académica que abarca un grado medio de piano, estudios de tuba en el Conservatorio de Oviedo y tres años de Sonología en Barcelona.

Ronda la canción tradicional con otros géneros y hace conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social.

Además de la entrega de esta distinción, en la programación cultural de la UIMP destaca esta semana el espectáculo de música y danza 'Fordlandia', de Lucía Lacarra y Matthew Golding, que será el miércoles 2, a las 20.00 horas, en el Teatro CASYC. Será necesario adquirir la entrada en el teatro.

CURSOS DE VERANO

El Palacio de La Magdalena continúa esta semana las programación de los Cursos de Verano y acogerá la celebración de la 'II CEMFI School of Economics. Social Challenges: Aging, Gender and Immigration' que abordará retos clave a los que se enfrenta la sociedad, y el 'III Encuentro de Liderazgo Cívico. La responsabilidad cívica de los líderes empresariales tecnológicos', que se centra en la importancia de la perspectiva ética en la revolución tecnológica.

También tendrá lugar la 'XXIV Escuela de Biología Molecular Eladio Viñuela-Margarita Salas', que tratará temas como la aparición de virus emergentes o el mantenimiento de la estabilidad del genoma y su impacto en el cáncer.

Asimismo, esta semana se desarrollarán los cursos sobre 'Inteligencia artificial, ciberseguridad y supercomputación' y 'Desafíos y oportunidades de las Agencias de Desarrollo Regional en un entorno cambiante' y el 'IV Encuentro de Alergias Alimentarias. Un nuevo reto para el siglo XXI'.

Entre el resto de monográficos que tendrán lugar en el Palacio están el XIX Seminario de la OEPM 'La propiedad industrial y su contribución a las artes', y los cursos 'Panorama actual y desafíos emergentes en la prevención del fraude financiero'; 'Más allá de la diplomacia' y 'La transparencia en España: balance y propuestas de mejora'.

Finalmente, el 3 y 4 de julio será el '2025 Banco de España-CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy. Immigration and Industrial Policy: Challenges and opportunities for Spain' que tiene como objetivo reunir a investigadores para que presenten sus trabajos recientes sobre temas cruciales para la economía española, así como a destacados responsables políticos para que debatan sobre sus perspectivas sobre estos temas.

ACTIVIDADES CULTURALES

Las actividades culturales de esta semana arrancarán este lunes, 30 de junio, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de La Magdalena con el ciclo de conferencias 'En contexto', en el que participarán la escultora y fotógrafa Naia del Castillo, el también fotógrafo Aitor Ortiz y la coordinadora de actividades culturales de la Fundación Amigos del Museo del Prado, Inés Cobo, que hablarán sobre 'Miradas fotográficas del Museo del Prado. Un diálogo en torno a la exposición Evocación simbólicas'.

Por su parte, los 'Martes literarios' contarán con la autora Cristina Oñoro (Madrid, 1979) cuyas líneas de investigación giran alrededor de la literatura escrita por mujeres, la narrativa, el teatro contemporáneo y las relaciones entre filosofía y creación literaria. La cita será el martes 1, a las 19.00 horas, en el Paraninfo.

Ya el miércoles 2, a las 18.00 horas, se celebrarán los 'Diálogos reales' en el Hall Real, un encuentro entre directores, ponentes y alumnos de los cursos en un formato libre y un coloquio abierto al debate.

Igualmente, el programa cuenta con la exposición de fotografía 'Chile. Voces de la Patagonia' de Martín Gusinde y 'Evocaciones simbólicas. Una mirada contemporánea sobre el Museo del Prado', además de la muestra de Juan Uslé con 'Vanishing I, II y III' y la actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta como concierto inaugural.

También continúa la escultura de Eduardo Chillida en el jardín del Palacio.