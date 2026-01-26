Rodríguez asegura que el SAC no recibió una denuncia, sino una información sobre extracción ilegal en la mina de Cerredo

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, durante su comparecencia este lunes. - CAPTURA JGPA

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez, ha asegurado este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) que el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) "no recibió exactamente una denuncia, sino una información", en relación con el escrito remitido por un vecino por correo electrónico al SAC y posteriormente derivado a la Dirección General de Minería. "Lo que recibimos, fue una información, no exactamente una denuncia. Una información, así es como la persona que envía este correo titula dicho correo", ha aclarado.

Durante su comparecencia en la Junta General, Rodríguez ha afirmado que "se equivoca el exdirector general de Minería", haciendor referencia a Mauro Rodríguez, funcionario autonómico, que ocupó el cargo de director general de Industria y Minería entre febrero y mayo de 2025, y que también compareció la semana pasada.

En concreto, Rodríguez ha dicho que "se equivoca" interpretar la normativa que regula el funcionamiento del SAC, al tiempo que ha precisado que el correo electrónico no forma parte de las vías reguladas para la tramitación formal de quejas y sugerencias.

Según ha explicado, el Reglamento 89/2017, que regula el Servicio de Atención Ciudadana, establece en su artículo 6 que las vías habilitadas para la relación de la ciudadanía con la Administración son el registro, la atención presencial, la atención telefónica, los medios electrónicos y el correo postal, diferenciando este último del correo electrónico ordinario.

En este sentido, ha señalado que el artículo 11 del mismo reglamento fija que solo las quejas y sugerencias tramitadas por las vías formales --registro, atención presencial o correo postal-- deben ser trasladadas a la Secretaría General Técnica si no reciben respuesta en un plazo de 15 días. "El correo electrónico queda fuera de esa vía", ha subrayado.

La directora general ha insistido en que el escrito recibido no puede encasillarse como queja ni como sugerencia, ya que estas figuras "tienen un procedimiento absolutamente reglado y unas vías de comunicación establecidas". "Tienen que venir formuladas como tales: 'quiero manifestar esta queja' o 'quiero manifestar esta sugerencia'", ha explicado.

En este caso, ha señalado que se trataba de una comunicación, ya que "la persona que manda este correo dice 'quiero informar', no 'quiero denunciar'". "Si hubiese querido hacer una denuncia, habría utilizado otras vías; si hubiese querido manifestar una queja o una sugerencia, habría utilizado otras vías", ha añadido.

Por ello, Rodríguez ha remarcado que "no habría obligación de responder en 15 días ni de trasladar la comunicación a la Secretaría General Técnica" cuando se trata de un correo electrónico que no se ajusta a los cauces reglados.

Rodríguez ha recalcado que desde el Servicio de Atención Ciudadana "siempre reportamos a la persona que escribe diciéndole que su correo electrónico, su comunicación, ha sido enviada a la dirección genérica". "A partir de ahí, ya no tenemos competencias al respecto y es la unidad de recepción la que tiene que gestionar, en la medida que considere oportuno, las respuestas a esa comunicación", ha señalado, para añadir que "lo que está claro es que no hay competencias al respecto".

La directora general ha defendido además la actuación del personal del SAC, destacando que las comunicaciones recibidas se trasladan "con la máxima rapidez posible" a las unidades correspondientes, con independencia de la valoración del contenido, y ha puesto en valor el papel del servicio como primer punto de contacto entre la Administración y la ciudadanía.