Roll Out en Gijón: Uniovi eTech Racing presenta su nuevo coche Formula Student

Roll Out, de Uniovi eTech Racing en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, para presentar su monoplaza de Formula Student 2026. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón acogerá, a las 16:30 horas del próximo día 22, la celebración del Roll Out donde Uniovi eTech Racing presentará su monoplaza.

El acto contará con la presencia de la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quienes participarán en la apertura institucional del evento.

Según una nota de prensa de la institución académica, durante el Roll Out, el equipo presentará públicamente la evolución del vehículo con el que continúa preparando su participación en Formula Student.

El monoplaza parte del proyecto presentado durante la pasada temporada. Sin embargo, después de no poder acudir finalmente a competición, el equipo decidió continuar trabajando, analizar lo aprendido e incorporar distintas mejoras para regresar más preparado.

En este sentido, el equipo ha mantenido su compromiso con el proyecto y ha seguido avanzando pese a las dificultades encontradas. Aunque el vehículo conserva la base del monoplaza anterior, durante los últimos meses se ha trabajado en su evolución, revisión y puesta a punto.

"El resultado refleja el esfuerzo conjunto de estudiantes de diferentes perfiles, que han aplicado sus conocimientos técnicos y organizativos en un proyecto vinculado a la ingeniería, la innovación y la competición automovilística universitaria", han destacado.