La Romería Cuir cierra las ventas de abonos, a un mes de su celebración, al llegar a las 500 inscripciones

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El evento asturiano LGTBIQ+, La Romería Cuir, que une deporte, cultura y reflexión, duplica las inscripciones de la edición de 2024 y cierra la venta de abonos a un mes del comienzo de su segunda edición. Así, la segunda edición de la Romería Cuir promete. A un mes de celebrarse la segunda edición, que tendrá lugar en Les Arriondas a partir del viernes 5 de septiembre, la organización cuelga el cartel de completo, tras vender 500 abonos.

Así, según explican desde la Asociación Romería, "hemos visto superadas nuestras previsiones, y nunca imaginábamos crecer tanto en venta de abonos en cuestión de un año". Ahora el reto es "gestionar con calidad toda la afluencia y que la Romería Cuir vuelva a ser una experiencia inolvidable".

Desde la Romería Cuir son conscientes de que muchas personas se han quedado sin entrada, pero inciden en que "son un campamento y un festival pequeño y quieren que la Romería Cuir siga siendo un evento amable y bien gestionado".

Este año contará con la participación de la periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras e Ines Hernanz, que compartirán un coloquio con el autor de la novela El Power Ranger Rosa, Christo Casas.

Desde la organización explican que "además de deporte y música, la cultura y la reflexión tienen un espacio destacado" y remarcan que "la Romería quiere ser un verdadero punto de encuentro de toda la comunidad LGTBIQ+, en un evento deportivo, cultural y rural asturiano".

El sábado 6 de septiembre tendrá lugar la actividad estrella; el Descenso LGTBIQ+ del río Sella. Este año el campamento incluye como novedad un torneo de basket 3x3, además del senderismo, las tirolinas y aventuras en altura.

Vanguardia y tradición musical vuelven a darse la mano en la Romería Cuir, donde tiene cabida artistas como SVsto (ex de Las Bistec), Xispazo y su electrónica flamenca, la artista trans Yelo y la DJ asturiana Kíllaphonía, que mezcla folklore asturiano y música electrónica.

La música tradicional asturiana también tendrá su representación con el grupo de pandereteras Nun Tamos Toes. También se contará con la participación de la artista multidisciplinar asturiana Mariajo Baudot. Además, como novedad, una sesión de Voguing, baile que surge en EEUU en guetos. Será Queen Bith la encargada de traerlo hasta Asturias.

Otra de las actividades que se consolida es el Yoga, con los que las personas participantes podrán empezar el domingo con la Romería. También ese día tendrá lugar la presentación del libro "El G", y se contará con la participación de su creador, Emmanuel de Martino y el actor e influencer Avelino Piedad, que ha estado representando la obra por todo el país.

También la cultura más tradicional asturiana tiene su lugar en la Romería, con la espicha y, tras el éxito de 2024 se amplían los juegos tradicionales, además de la celebración de una Gymkana.