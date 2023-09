Roqueñí afirma que la industria asturiana está "muy preparada" para abordar la transición ecológica y la digitalización

Capsa espera cerrar 2023 alcanzando los 1.000 millones de facturación por primera vez en su historia



OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Nieves Roqueñí, ha afirmado que, en este momento, el tejido industrial asturiano está "muy preparado" para abordar los retos que se presentan derivados de la transición ecológica y de la digitalización".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios minutos antes de la entrega de los Premios Empresariales del Principado de Asturias 2023, realizada este viernes en el ovetense Hotel de la Reconquista y donde han sido galardonados TSK Electrónica y Electricidad, S.A. en la modalidad de Innovación; Asturiana de Aleaciones S.A (Aleastur) en Crecimiento; y Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA), en el apartado de internacionalización.

En ese sentido, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha afirmado que estos premios suponen un "acicate para la buena gestión que realizan las empresas asturianas en temas de innovación, internacionalización y diversificación". "Tenemos en este momento un tejido industrial que está muy preparado para abordar los retos que tenemos de transición ecológica y digitalización", ha explicado.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado que esta entrega de premios, por parte de la nueva Agencia de Ciencia Sekuens, visibiliza esta nueva "herramienta gubernamental" que supone "un medio a disposición de todas las políticas de innovación", además de visibilizar a las empresas galardonadas "y el cambio de paradigma en un contexto económico más relacionado con temas de innovación, sostenibilidad y que está muy comunicado".

GALARDONADOS

Por su parte, el director general de Capsa Food, José Armando Tellado, cuya empresa ha recibido el galardón a la internacionalización, ha destacado que el premio es una muestra de su consolidación como compañía exportadora. Capsa llega en estos momentos a 50 países y es responsables del 25% de la leche que se exporta fuera la Unión Europea y del 15% de la nata. "El equipo ha hecho un gran trabajo", ha explicado, para destacar el hecho de ser reconocidos como 'embajadores de Asturias', algo que, ha indicado "llevamos en nuestro AND".

Entre los retos para el futuro ha situado abrirse a nuevos mercados "e intentar que los asturianos y españoles que viajan por el mundo encuentren Central Lechera Asturiana allá donde vayan". Además, ha augurado que 2023 será "un buen año para el ganadero" en relación con ejercicios anteriores, marcados por la inflación, y para la empresa, al recuperar la senda del crecimiento en ventas y de mercado previa a 2022.

Así, esperan cerrar 2023 alcanzado los 1.000 millones de euros de facturación por primera vez en la historia de Capsa. Una empresa que en cuota de mercado y en diferencia con el siguiente operador está en máximos históricos, "pero hay que seguir mejorando, creando valor para Asturias y trabajando para el sector", ha señalado.

Por su parte, el CEO de Aleastur, Sergio Martínez, cuya empresa ha recibido el premio al crecimiento, ha destacado que reciben la distinción con "tremendo orgullo y satisfacción", sobre todo por el equipo humano, "que son los verdaderos artífices de habernos hecho llegar a donde estamos".

De cara al futuro, ha explicado, Aleastur tiene "vocación de crecimiento" y su actuación global en los mercados en los que actuamos "sigue vigente". Así, mantienen la "sana ambición de seguir consolidando nuestro crecimiento y aprovechando retos y oportunidades de la mano de la innovación y la tecnología en un entorno cada vez más complejo e incierto a nivel global".

El año 2022 lo cerraron en 168 millones de facturación con un 90% de ventas en mercados exteriores, en concreto en 80 países. "En un mundo interconectado hay que ser capaces de trabajar desde todos los puntos geográficos y desde Asturias el reto es seguir creciendo y mantenerse competitivos en un contexto de juego que es global, ya que nuestras operaciones son internacionales", ha afirmado.

Para finalizar, el presidente de TSK, Sabino García Vallina, empresa reconocida por su carácter innovador, ha mostrado su "satisfacción y alegría" por el premio, más aún en "un sector difícil" donde la empresa ha conseguido posicionarse en la construcción de plantas industriales de energías, entre otros.

Una empresa que en España tiene poco mercado, por lo que "lucha con grandes empresas" en un mercado global. Sobre las dificultades de trabajar desde Asturias para el mundo, ha explicado que el principal problema es "que para salir de Asturias hay que pasar por Madrid, Barcelona o Londres y esto supone perdida de tiempo y costes". "Hay clientes que vienen de fuera y por no perder un día no vienen a Asturias, vivir en provincias no es tan sencillo como vivir en la capital, siempre supone costes adicionales", ha sentenciado.