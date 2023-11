Roqueñí afirma que la llegada del AVE cambiará el modelo logístico de la región

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria, y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, se ha mostrado convencida de que la apertura de la Variante de Pajares y llegada del AVE el próximo día 30 va a suponer un cambio en el modelo logístico del Principado.

Roqueñí ha protagonizado este martes un encuentro informativo de Europa Press en colaboración con Unicaja Banco que se ha celebrado en el Hotel de la Reconquista. En el mismo se ha referido a la mejora estructural de infraestructuras logísticas y de comunicación, y ha insistido en que las mismas que tienen como principales hitos la puesta en servicio, el próximo 30 de noviembre, de la Variante de Pajares, y el futuro desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, la Zalia.

Tal y como viene defendiendo el Ejecutivo asturiano en estas últimas semanas, la apertura de la variante supondrá un gran impacto económico en cuanto al nivel de movimiento de personas, máxime ante las altas ventas de billetes, pero más allá de ese impacto Roqueñí ha querido al impacto que tendrá en la industria asturiana.

Así ha destacado que se reforzará la intermodalidad y también conllevará un impacto en los tráficos e entrada y salida de los tráficos portuarios. "Estoy segura de que permitirá captar nuevos tráficos que ahora no tenemos con un impacto muy positivo en la industria y las empresas asturianas", ha insistido.

INVERSIONES DE ARCELORMITALL

Por otra parte la consejera también se ha referido en el encuentro informativo a las inversiones de ArcelorMittal en Asturias como el nuevo horno eléctrico en la planta de Gijón, una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde en esa misma instalación y la posibilidad de un nuevo horno eléctrico en Avilés.

Ha indicado Roqueñí que las negociaciones entre empresa y Ministerio siguen adelante. "Yo pregunto frecuentemente y me dicen que no hay noticias ni en un sentido ni en otro, que siguen la negociación. Evidentemente pues tanto el precio de la energía como incluso el precio del hidrógeno, algo que no se conoce todavía, pues son variables que están en la ecuación", ha indicado la consejera.

Roqueñí se ha mostrado confiada en que todas esas variables sean las que están en las negociaciones y que ha dicho que espera que esperar que finalmente este proyecto se apruebe porque es muy importante para Asturias.