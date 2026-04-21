Roqueñí y Fernández, entre los responsables políticos en el borrador del dictamen de la comisión sobre Cerredo

Covadonga Tomé y Laura Tuero - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, figuran entre los siete responsables personales en el borrador del dictamen que ha elaborado la presidencia de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año.

Las conclusiones del borrador han sido presentadas en una rueda de prensa por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, acompañada de Laura Tuero, de su equipo.

Tanto Fernández como Roqueñí figuran como responsables políticos de lo ocurrido por su etapa al frente de la consejería asturiana que gestionaba minas. Liderando ese departamento también estuvo Belarmina Díaz, que figura también entre los responsables y que ya dimitió días después del accidente.

Otras responsabilidades personales determinadas en el dictamen por lo ocurrido son las de Alberto Quirino (Jefe de Sección), Santiago Berjano (Jefe de Servicio), Gonzalo Martín (Secretario general técnico), Isaac Pola (director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de 2020 a 2023 y viceconsejero de la consejería competente entre 2023 y 205). "Deben ser cesados de los puestos que ocupan", ha señalado Tomé en relación a las siete personas que figuran como responsables. Políticos.

El borrador del dictamen también incluye responsabilidades institucionales de la Administración del Principado de Asturias y recomendaciones entre las que figuran que se den anticipos de indemnizacionees a las víctimas y sus familiares.

A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que los diferentes grupos parlamentarios asturianos presenten sus aportaciones al dictamen. Posteriormente se debatirán y se incluirán o no. La previsión es que el dictamen definitivo esté aprobado a finales de mayo. Existe la posibilidad de que existan votos particulares.

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