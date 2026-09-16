Rosón y Fernández acusan a Canteli de "esconderse tras un comunicado a puerta cerrada redactado por su equipo"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos agredidos durante las fiestas de San Mateo, Rubén Rosón y Jorge Fernández, de AMA Asturies, han criticado el "comunicado leído" por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en el que aclara que condena "sin ningún tipo de matiz" la agresión y le advierten de que "no vale esconderse ahora detrás de un comunicado leído, redactada por su equipo de comunicación, a puerta cerrada y sin comparecencia pública ni preguntas".

Además los dos agredidos lamentan como este mismo miércoles se ha visto como el portavoz y presidente del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias se ha negado a aprobar una declaración institucional donde se condenaba la violencia y se rechazaba la justificación de las agresiones.

Consideran Rubén Rosón y Jorge Fernández que el comunicado de Canteli "llega tras tres días de silencio y reafirmación de sus graves palabras anteriores por cargos del PP" y además lamentan que ni siquiera incluye sus nombres, no asume el error y "lo que es más preocupante, no se ha puesto en contacto con ellos ni él ni ningún representante municipal o del PP para trasladarles sus disculpas y apoyo y mantener la reunión solicitada".

"Ni siquiera emite las declaraciones en persona, solamente un audio leído, y utiliza un comunicado genérico para salir del atolladero en el que está inmerso. Si el comunicado fuese sincero, el alcalde tiene nuestro número de teléfono, podría habernos llamado y trasladar su apoyo y disculpas. No lo hizo. Parece que no se lo cree y que se lo redactaron o impusieron", añaden los dos agredidos.

También inciden en que Canteli "no se retracta de sus declaraciones anteriores", donde afirmaba que los agresores "no eran tan malas personas", ni explica por qué calificó de "anécdota" la agresión sufrida.

Resaltan que tampoco aclara si conoce tanto él como su partido a "la jauría de agresores o a sus familiares". Por todo ello convocan a la ciudadanía este sábado a las 19 horas en la Plaza del ayuntamiento y a partir de las 20:30 horas en la Plaza de la Catedral de Oviedo.