El Royal Ballet estrena en cines asturianos 'La Cenicienta', coreografía de Frederick Ashton

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción del Royal Ballet de La Cenicienta, coreografiada por Frederick Ashton, se estrenará en cines de Oviedo, Gijón y Paredes el próximo martes, 25 de noviembre, a las 20.15 horas. La proyección especial se realizará vía satélite desde Londres y podrá verse en Oviedo (Yelmo Cines Los Prados y Cines Embajadores Foncalada), Gijón (Yelmo Cines Ocimax y Ocine Premium Los Fresnos) y Paredes (Cinesa Intu Asturias). En España, la obra llegará a más de 100 salas.

Filmada en directo en 2024, la producción cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell en los papeles principales de Cenicienta y El Príncipe. La versión de Ashton regresó a los escenarios en 2023 tras más de una década de ausencia y combina teatro, cine, danza y ópera para recrear el mundo mágico de Cenicienta, con hadas madrinas y carruajes de calabaza.

El diseño del escenario es de Tom Pye, el vestuario de Alexandra Byrne, la iluminación de David Finn, el diseño de vídeo de Finn Ross y los efectos mágicos de Chris Fisher. La obra original se estrenó el 23 de diciembre de 1948 con Moira Shearer y Michael Somes y destacó por la musicalidad de Ashton y la partitura de Sergey Prokofiev.

Con una duración de 195 minutos, La Cenicienta es una coproducción del Royal Ballet y el Ballet Nacional de Canadá, distribuida en España por Versión Digital. La obra está dirigida a toda la familia y narra la historia de una joven que, gracias a la magia, accede a un mundo de ensueño donde el amor verdadero y la fantasía se hacen realidad.