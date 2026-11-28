Ovidio de la Roza, en el centro - ASETRA

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra) ha elegido este sábado a Ovidio de la Roza como presidente de la organización.

La entidad cumple este ejercicio 50 años de existencia como organización empresarial, lo que la sitúa entre las más veteranas del Principado.

Ovidio de la Roza, que concurrió en representación del grupo de mercancías, presidirá Asetra durante los próximos cuatro años, un nuevo mandato que se suma a una trayectoria de más de 30 años de dedicación al frente del sector del transporte en Asturias.

A lo largo de la mañana, los miembros de Asetra, convocados en la sede de la asociación en la calle Jerónimo Ibrán de Oviedo, votaron también al representante del grupo de operadores de transporte. La nueva junta directiva queda inicialmente constituida por 14 personas: seis representantes del grupo de operadores de transporte y nueve del grupo de mercancías, a los que se suman los dos representantes de los grupos de viajeros y de transporte sanitario, respectivamente. Junto con el secretario general, todos ellos conformarán la nueva junta.

Finalizado el proceso electoral, en el que fue reelegido por aclamación, Ovidio de la Roza se dirigió a los asistentes para repasar brevemente la situación que atraviesa la organización en el contexto regional y nacional.

Asimismo, anunció la celebración del 50 aniversario de Asetra con un evento que tendrá lugar en el mes de abril. La asociación espera una amplia participación, con la presencia de las empresas y profesionales que, a lo largo de este medio siglo, han formado parte de la entidad.

Por último, el presidente animó a los jóvenes a protagonizar el relevo generacional y llamó a todos los asociados a seguir trabajando juntos durante una legislatura más por el futuro de un sector *a veces olvidado, pero esencial para la economía asturiana*.