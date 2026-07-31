RTPA celebra 20 aniversario en FIDMA Gijón: Un recorrido por su historia

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GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) conmemora su 20 aniversario con una destacada presencia en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', donde cuenta con un estand expositivo en el pabellón del Principado de Asturias.

El espacio propone un recorrido por los principales hitos de estas dos décadas, desde el inicio de las emisiones de TPA y RPA hasta el desarrollo de la oferta digital del servicio audiovisual público asturiano.

Según una nota de prensa de RTPA, el público será protagonista gracias a una experiencia inmersiva con tecnología chroma que recrea escenarios emblemáticos, como el plató de TPA Noticias o el de El Picu, y que recuerda al lema 'Cuando nos ves, te ves'.

La programación en directo será otro de los grandes atractivos de la presencia de RTPA en la Fidma, que convierte el recinto ferial en un punto de encuentro con la ciudadanía.

Durante las dos semanas de la Feria, La Radio es Mía, de RPA, y Conexión Asturias, de TPA, se emitirán desde la zona exterior del pabellón del Principado.

Además, Conexión Asturias ofrecerá más de tres horas diarias de emisión en directo con conexiones desde todo el territorio asturiano, reportajes, entrevistas y un espacio gastronómico diario con un showcooking abierto al público.

El programa recibirá también a algunos de los rostros más conocidos de TPA, como Anabel Santiago, Mina Longo, Mar Álvarez y Alicia Álvarez, que adelantarán las novedades de la próxima temporada, junto con otros estrenos y sorpresas.

Además, el 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, se realizará una edición especial de más de cinco horas de emisión en directo.

Por su parte, RPA traslada a la Fidma La Radio es Mía, que se emitirá en directo de 11.00 a 14.00 horas durante las semanas del 3 y del 10 de agosto para contar la actualidad de la Feria desde dentro.

La emisora también grabará allí Sentir Asturies, lo que refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio, la cultura y las tradiciones del Principado. Toda la programación podrá seguirse también en directo a través de rtpa.es y de las redes sociales de la cadena.