RTPA despliega cerca de 80 profesionales para la retransmisión en directo del 88º Descenso Internacional del Sella

Archivo - Descenso Internacional del Sella 2025, a 9 de agosto de 2025, en Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

GIJÓN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) retransmitirá este sábado, 8 de agosto, en directo a partir de las 11.15 horas la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella a través de A7, su página web y sus perfiles en YouTube, Facebook, Instagram y Twitch.

Para ofrecer una cobertura integral del recorrido, RTPA movilizará cerca de 80 profesionales entre periodistas y personal técnico, más de una veintena de cámaras, dos unidades móviles de última generación, cinco unidades de satélite (DSNG), quince mochilas de transmisión y seis drones.

La emisión comenzará con el tradicional desfile por las calles de Arriondas, seguido del pregón a cargo del futbolista Santi Cazorla y la posterior interpretación del Himno de Asturias. Tras estos actos dará comienzo la competición deportiva, que reunirá a 1.200 piragüistas procedentes de 21 países.

La retransmisión desde el set situado en Ribadesella correrá a cargo del periodista Héctor Alonso, acompañado del especialista en piragüismo Javier Rodríguez Dorado y de la deportista riosellana Lucía Escudero. Asimismo, los redactores Nacho Mateos y Sergio Iglesias se encargarán de trasladar las novedades y el ambiente desde las localidades de salida y meta.

De forma previa al inicio del evento, a las 10.30 horas, TPA ha programado la emisión del documental 'Lo que el Sella no ve', obra dirigida por Marcos García que analiza los preparativos y aspectos organizativos de la prueba