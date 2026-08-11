RTPA emite este miércoles más de cinco horas de programación especial sobre el eclipse

Fotograma de la programación del eclipse - RTPA

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) emite este miércoles más de cinco horas de programación en directo para seguir el eclipse total de sol. Desde las 15.45 hasta las 20.45 horas, el especial Conexión eclipse y los avances informativos ofrecerán toda la actualidad y el seguimiento del fenómeno astronómico desde distintos puntos de Asturias a través de A7 y de los medios digitales de la radiotelevisión pública asturiana.

El despliegue en directo del programa Conexión eclipse tendrá como uno de sus principales escenarios Cabo Busto (Valdés), situado entre los primeros lugares de España en los que podrá contemplarse.

Desde diferentes puntos de observación del territorio asturiano, Conexión eclipse mirará al cielo, pero también a quienes lo contemplan y a sus historias singulares; así como a su dimensión científica y social, con contenidos relacionados con la astronomía, la fotografía y la llegada a Asturias de personas aficionadas a estos fenómenos.

La cobertura incorporará imágenes procedentes de un globo estratosférico lanzado por la radiotelevisión pública vasca, EITB, para contemplar la sombra de la Luna proyectándose sobre la Tierra. Se incluirán, además, conexiones con asturianos y asturianas residentes en otros lugares del mundo, entre ellos Islandia, uno de los primeros territorios en los que podrá observarse la totalidad del eclipse.

Los Servicios Informativos de RTPA también realizarán un seguimiento especial durante la jornada. A partir de las 17.00 horas, los avances informativos de cada hora en punto prestarán atención específica a la movilidad, las concentraciones de público y la evolución del eclipse.

Estos avances conectarán con las cámaras desplegadas en distintos puntos del Principado, entre ellos Cuitu Negru, en Valgrande-Pajares; el Monte Naranco, en Oviedo; el Picu del Sol, en Gijón; y el Centro Niemeyer, en Avilés.

Con motivo de este fenómeno, RTPA estrena su primer canal FAST, que incluye contenido divulgativo específico como reportajes, entrevistas y recomendaciones para una observación segura del eclipse. Disponible hasta el 14 de agosto, el acceso es directo y gratuito a través del botón rojo del mando a distancia en televisores conectados compatibles, así como a través de la web rtpa.es, donde se incluye contenido exclusivo.