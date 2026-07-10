RTPA emitirá en directo, a través de YouTube, la señal internacional de TPA y la cadena RPA

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GIJÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) emitirá en directo a partir del próximo lunes, 13 de julio, la señal internacional de la Televisión del Principado de Asturias (TPA) y la emisión de su cadena de radio (RPA) a través de la plataforma YouTube las 24 horas del día durante todo el año.

Con esta iniciativa, el ente público asturiano convierte a la plataforma de 'streaming' en "un aliado estratégico" para ampliar su capacidad de distribución digital. Según ha informado RTPA en una nota de prensa, esta alianza responde al plan de transformación de la radiotelevisión pública para "conectar con nuevas audiencias" y "ampliar la difusión internacional de la actualidad de la comunidad autónoma".

"Este movimiento irá acompañado de una serie de colaboraciones entre RTPA y YouTube, lo que permitirá poner en marcha nuevas acciones de comunicación y potenciar el crecimiento de la cadena dentro del entorno digital", indican en la misma nota de prensa.

El desembarco de las emisiones regulares en dicha plataforma supone "un paso más" en la estrategia de innovación del ente. Con este despliegue, la RTPA busca avanzar en su adaptación a "una audiencia hiperconectada, multidispositivo y deslocalizada, con el objetivo de garantizar que el patrimonio audiovisual y la información del Principado estén al alcance del espectador".