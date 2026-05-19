Rueda califica de "gravísima" la investigación a Zapatero y reclama al PSOE "explicaciones muy rápidas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado de "gravísimo" que expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya sido investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra y ha reclamado "explicaciones muy rápidas" al Partido Socialista.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el II Foro del Noroeste 'Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Rueda ha señalado que, a falta de conocer más detalles, la noticia tiene un "enorme impacto" institucional.

"Estamos hablando de un expresidente del Gobierno que forma parte del núcleo duro del actual presidente, Pedro Sánchez. Parece un tema gravísimo y una razón más para cuanto antes darle la palabra a los ciudadanos", ha afirmado.

El dirigente gallego ha indicado que el PSOE "tiene que dar explicaciones" y ha criticado que no se puede "mirar para otro lado" ante un asunto de esta magnitud. "Supongo que conforme se vayan conociendo más circunstancias podremos tener una composición más clara, pero ya por lo que se sabe es muy preocupante", ha añadido.

Rueda ha realizado estas declaraciones tras conocerse que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha acordado la imputación de Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otros delitos conexos en el denominado caso Plus Ultra. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado.

En otro orden de cosas, Rueda ha puesto en valor la celebración del foro, destacando la importancia de la colaboración entre comunidades autónomas "por encima de rivalidades políticas" en materias como infraestructuras, financiación autonómica o promoción turística conjunta.