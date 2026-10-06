La rula de Avilés subasta en una semana un segundo atún rojo de 193 kilos pescado en Cabo Peñas

El efe de Cancha de la Rula de Avilés, Jorge Fernández, junto al segundo atún rojo subastado en la lonja avilesina en los últimos siete días. - PUERTO DE AVILÉS

AVILÉS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rula de Avilés ha subastado en una semana un segundo ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus), de 193 kilos de peso y más de 210 centímetros de longitud. La pieza ha sido capturada por el palangrero 'Mar de Pedro' frente a las costas de Cabo Peñas, dentro de las 12 millas náuticas.

Este desembarco se produce una semana después de que el pasado miércoles, 30 de septiembre, se vendiera otro atún rojo en la misma rula, capturado por el arrastrero de litoral 'Eleuterio José Balayo' a unas 14 millas al norte, entre Cudillero y Luarca. Esta nueva captura ha sido adquirida por PescaGijón para su posterior venta en el puesto que regenta en la Plaza de Abastos de La Felguera.

"Es un ejemplar precioso que fue pescado con anzuelo: estaba vivo, como decimos aquí en el argot", ha destacado el jefe de Cancha de Nueva Rula de Avilés, Jorge Fernández.

Asimismo, ha valorado de forma positiva la apertura de la ventana de pesca accesoria por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permite a las embarcaciones capturar un ejemplar por marea y día. "Nos llevan diciendo las embarcaciones que hay bastantes en la mar y es probable que tengamos bastante asiduidad", ha expresado Fernández.

La captura de atún rojo se encuentra sometida a una regulación específica que autoriza a las embarcaciones del Cantábrico a pescar de manera fortuita un ejemplar por marea y día. El desembarcado hoy ha sido el primero en cumplir con las nuevas condiciones regulatorias.

Entre estos requisitos se exige comunicar la descarga con cuatro horas de antelación -frente a las dos habituales para otras especies- y el marcado a bordo con un dispositivo facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, unos indicadores que se han ido incorporando a la flota avilesina en las últimas semanas