Rural Forks reúne a 13 jóvenes en una ruta en bicicleta por 11 iniciativas rurales de Asturias

Gema Merino, Ana Sánchez, Juan Ponte, y Edurne Caballero, durante la presentación de la primera edición de Rural Forks en Asturias, este martes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias acoge por primera vez la iniciativa Rural Forks, un proyecto de participación juvenil en el que 13 jóvenes de entre 18 y 30 años recorrerán en bicicleta distintos concejos del Principado entre este martes y el 31 de julio para conocer 11 iniciativas de innovación social, cultural y agroecológica desarrolladas en el medio rural.

La iniciativa, presentada este martes en Oviedo, está impulsada por las entidades Biela y Tierra y Brújula Intercultural, con el apoyo de la Dirección General de Agenda 2030 del Principado. Además de visitar los proyectos, los participantes difundirán la experiencia mediante redes sociales, cuadernos de viaje, infografías y pódcast.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha señalado que el proyecto busca acercar a la juventud experiencias de innovación social en el medio rural y contribuir a reducir la brecha territorial, al tiempo que reivindicó que "la innovación" no es exclusiva de los entornos urbanos.

Por su parte, la coordinadora del proyecto, Edurne Caballero, ha explicado que Rural Forks nació para situar a los jóvenes como protagonistas de un proceso de aprendizaje y divulgación sobre iniciativas rurales vinculadas a la sostenibilidad y destacó que Asturias cuenta con "un mundo rural muy activo, muy vivo y muy dinámico".

Durante el recorrido, los participantes visitarán iniciativas repartidas por concejos como Llanera, Ribera de Arriba, Nava, Piloña, Cabranes y Villaviciosa. El proyecto incluye además dos presentaciones abiertas al público, previstas para el 23 de julio en Ribera de Arriba y el 29 de julio en Villaviciosa.