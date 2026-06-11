Saavedra aborda este jueves con los sindicatos el conflicto del Estatuto Marco y el desarrollo de acuerdos sanitarios

La consejera de Salud, Concepción Saavedra durante el acto de celebración del XXII Día Mundial del Donante de Sangre 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra, ha convocado de urgencia a las organizaciones sindicales para esta tarde con el objetivo de trasladarles "de primera mano" el contenido del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles y el comunicado conjunto suscrito por 16 comunidades autónomas.

Saavedra ha señalado que este encuentro llega después de que las autonomías espresasen al Ministerio de Sanidad su "preocupación" por la situación del sistema sanitario, el conflicto en torno al Estatuto Marco y su impacto en pacientes y profesionales. Ha subrayado que, a su juicio, el debate trasciende diferencias políticas y afecta al funcionamiento del sistema público en su conjunto.

En relación con el Estatuto Marco, ha insistido que se trata de una norma básica estatal cuya negociación y aprobación corresponde al Ministerio, mientras que las comunidades aplicarán posteriormente su desarrollo en el ámbito de sus competencias.

En este sentido, ha defendido que Asturias ya ha alcanzado acuerdos con sindicatos en determinados ámbitos y que la intención es seguir avanzando en esa línea.

Sobre la reunión de esta tarde, la consejera ha puntualizado que no tiene carácter extraordinario en su contenido, sino que fue convocada de urgencia tras el Consejo Interterritorial para explicar la posición del Principado, el contenido del comunicado conjunto, el estado de los acuerdos ya alcanzados en Asturias --incluidos los retributivos-- y su calendario de tramitación, con la previsión de que puedan ser aprobados en Consejo de Gobierno en junio con efectos desde el 1 de junio.

Ha añadido que el Ejecutivo autonómico quiere abordar también con los sindicatos el desarrollo de otros acuerdos, como el nuevo modelo de carrera profesional o posibles cambios organizativos en la atención sanitaria, dentro de un proceso de negociación gradual.