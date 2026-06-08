Saavedra da la bienvenida a 270 residentes y reivindica Asturias como destino para la formación especializada

Inauguración de la Jornada de Recepción de Residentes 2026 por parte de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha dado este lunes la bienvenida a los 270 profesionales que inician su formación sanitaria especializada en Asturias, una cifra que supone cuatro residentes más que el año pasado y que, según ha destacado, refleja el crecimiento de la capacidad docente del sistema sanitario asturiano.

Lo ha hecho durante la inauguración de la Jornada de Recepción de Residentes 2026, que se ha celebrado en la Casa de Cultura de Avilés, donde Saavedra ha señalado además como novedad la incorporación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que contará este año con dos residentes. Según ha explicado, el primer residente que eligió esta especialidad optó por el Hospital Universitario de Cabueñes.

Los nuevos residentes corresponden a distintas disciplinas sanitarias, entre ellas Medicina, Enfermería, Psicología, Biología, Química, Farmacia y Radiofarmacia. Para la consejera, estos profesionales representan "el futuro" del sistema sanitario y ha enmarcado su incorporación en el relevo generacional que afronta la sanidad pública.

Asimismo, ha asegurado que Asturias se ha consolidado como un destino atractivo para la formación especializada. En este sentido, ha indicado que las plazas ofertadas en la comunidad se cubrieron antes de finalizar el proceso de elección, un hecho que, a su juicio, demuestra que existe una percepción positiva de Asturias como lugar para formarse.

Saavedra ha atribuido este atractivo tanto a los recursos asistenciales y tecnológicos del sistema sanitario asturiano como a la red de centros existente en toda la comunidad y a la calidad de vida que ofrece la región.