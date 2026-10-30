Saavedra defiende en la Junta la Ley de Salud Pública: "Una norma largamente trabajada, ampliamente reflexionada"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha comparecido este viernes en la Comisión Parlamentaria de Salud para presentar el proyecto de Ley de Salud Pública del Principado de Asturias, una norma de futuro "largamente trabajada, ampliamente reflexionada y profundamente necesaria para afrontar los retos de salud de nuestro tiempo".

"Quiero decir con claridad que esto no es una ley ideológica, ni una ley concebida para incrementar la burocracia sanitaria, sino que esto es una ley que nace para proteger la salud de los asturianos y asturianas", dijo la consejera.

Saavedra ha incidido en que este proyecto de ley aspira a preparar Asturias para los desafíos de las próximas décadas y se se ha mostrado convencida de que desde el diálogo parlamentario y la voluntad de acuerdo se podrá culminar una norma que será una herramienta esencial para seguir construyendo una Asturias más saludable.

"La ley lo que quiere transmitir es que nosotros defendemos en Asturias un sistema sanitario público, pero además un sistema sanitario que refuerce y que se anticipe y que, por lo tanto, trabaje mucho más en antes, en esa prevención y promoción de la salud", ha explicado la consejera de Salud.

Ha considerado la consejera que considera que este proyecto de ley llega a la comisión con una base sólida, pero que probablemente todos tengan la posibilidad de mejorarlo.

En el turno de fijación de posiciones, desde el PP, la diputada Pilar Fernández Pardo ha indicado que para su grupo, "evidentemente la salud pública es demasiado importante como para quedarse en una mera declaración de intenciones".

"No se trata aprobar una ley para anunciar que Asturias dispone de un nuevo instrumento normativo, se trata de asegurar que ese instrumento tenga capacidad real para proteger la salud de nuestra población", ha dicho Pilar Fernández Pardo.

Ha añadido la diputada 'popular' que "tienen el compromiso del Grupo Parlamentario de que van a trabajar para intentar mejorar este proyecto de ley y que lo vamos a hacer vía enmiendas".

Por su parte la parlamentaria de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha considerado de que una ley de estas características "no puede quedarse únicamente en declaraciones de buenas intenciones".

Por ello la diputada ha incidido en que se necesitan "medidas concretas, financiación suficiente y también se necesitan profesionales y mecanismos que garanticen su cumplimiento". "La cuestión es cómo pretende el Gobierno proteger a la salud pública", ha manifestado Sara Álvarez Rouco.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha manifestado que Asturias será la novena comunidad que aprueba una ley autonómica de salud pública que a su grupo le parece una "excelente noticia".

"Es una ley, además, que el paso del tiempo, las circunstancias extraordinarias como la pandemia COVID-19 y el día a día de nuestras sociedades en continuo cambio nos ha demostrado que es totalmente necesaria. Y es una ley que nos gusta, que está enfocada en la prevención y la reducción de desigualdades, la promoción de hábitos saludables a lo largo de toda la vida y en diferentes entornos, además", ha dicho Tomé.