Saavedra defiende el sistema de contratación del Sespa y anima al PP a acudir a Fiscalía si considera que hay un delito

Archivo - La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este martes el funcionamiento "como es debido" del sistema de contratación pública del Principado y ha acusado al PP de trasladar acusaciones al Parlamento basadas en "insinuaciones pero sin una sola prueba". Por ello les ha animado a acudir a la Fiscalía si consideran que se ha cometido un delito.

"Me preocupa profundamente la deriva de su intervención, porque cuando uno no tiene pruebas y aún así sugiere corrupción, favoritismo o conflicto de interés, lo que está haciendo no es control parlamentario, lo que está haciendo es intentar erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y eso es muy serio. En política no todo vale", dijo la consejera.

Ha añadido la consejera que existe una "regla básica" y pasa por quien tiene pruebas las presenta, quien cree que existe una ilegalidad acude a los órganos competentes, quien cree que se ha cometido un delito va a Fiscalía. "Primero se prueban los hechos y después se formulan las conclusiones y sinceramente en Asturias se merece un debate con más rigor y con más responsabilidad", dijo la consejera.

Ha hecho estas declaraciones después de que la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo haya trasladado al Pleno ordinario las acusaciones al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, de incurrir en una "conducta impropia" y en un "claro conflicto de intereses" tras la adjudicación de un contrato de 28.100 euros a la empresa Hecsil Companies 21, cuyo único titular es Martín Blanco García, quien fuera su viceconsejero y "número dos" durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

"No hay indicios, ni hay evidencia de irregularidad y no existe elemento alguno que permita cuestionar la legalidad de la contratación realizada. Lo que hay es un procedimiento público, transparente, fiscalizable y sometido a las garantías que exige nuestro ordenamiento jurídico. Y eso significa que el sistema como siempre ha funcionado", dijo la consejera.

Le ha recordado la consejera que el expediente al que se refiere está publicado en el correspondiente portal de contrataciones, identificado, y por tanto ha estado sometido al máximo nivel de publicidad y acceso público que exige nuestro ordenamiento jurídico. Así cualquier ciudadano, y por supuesto cualquier grupo parlamentario ha podido conocer su contenido sin tener que solicitarlo.

Saavedra ha manifestado además que la diputada del PP se refiere a una actuación administrativa que ha sido tramitada exclusivamente por empleados públicos, examinada por los servicios técnicos y jurídicos del SESPA y sometida a todos los controles ordinarios previstos por nuestro ordenamiento.

"Yo me pregunto, ¿qué es exactamente lo que se está cuestionando?

¿Se está cuestionando el trabajo de los funcionarios y funcionarias que elaboraron los pliegos? ¿Se está cuestionando el trabajo de los técnicos que informan los expedientes? ¿Se está cuestionando el trabajo de los servicios jurídicos? ¿Se está cuestionando el trabajo de los órganos de control interno que fiscalizan cada paso de la contratación? Porque cuando se siembran dudas sin aportar una sola prueba de irregularidad, conviene ser conscientes de que no estamos hablando de una decisión política. Se está poniendo en cuestión el trabajo profesional, independiente y riguroso de muchos servidores públicos", manifestado la consejera.

Concepción Saavedra ha añadido consta documentalmente que el Servicio Cántabro de Salud, gobernado por el PP, adjudicó en agosto de 2024 un contrato a la misma empresa para realizar un estudio destinado a mejorar y optimizar procesos logísticos del sistema sanitario cántabro.

PROCEDIMIENTO VICIADO

Tras escuchar a la consejera, la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, ha insistido en que "existe un claro conflicto de intereses y todo ello evidencia el procedimiento administrativo que estuvo viciado desde el principio".

Así, ha manifestado que el proceso de adjudicación fue una "patraña, un diseño urdido a medida con el fin de otorgar 28.100 euros a quien entonces fue número 2 del gerente del SESPA, la empresa Exile Companies 21SL".

Considera el PP que el Gobierno ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir toda licitación pública. Es indecente que usted mantenga en el cargo Aquilino Alonso.

"Lo que están haciendo ustedes se asemeja muchísimo al comportamiento de lo que se está haciendo y se hizo en los gobiernos de Zapatero, y a los hechos me remito, o del propio Sanchismo", dijo la diputada del PP que ha exigido explicaciones.